CEDECINE cuestiona despido de José Rodríguez López de la Filmoteca de la UJED

La Comunidad de Exhibición Cinematográfica (CEDECINE), organización que reúne a personas y proyectos vinculados con la exhibición, programación, difusión y formación de públicos para el cine en distintas regiones de México, cuestionó la decisión de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) de separar a José Rodríguez López, conocido en la comunidad cinematográfica como “Rolo”, de la dirección de la Filmoteca.

A través de un pronunciamiento dirigido a la UJED, CEDECINE destacó la trayectoria de Rodríguez López y su participación en el desarrollo de actividades de exhibición, difusión y preservación cinematográfica tanto en Durango como a nivel nacional. En particular, subrayó su papel en la consolidación de la Filmoteca UJED y en las actividades del cineclub universitario.

La organización también manifestó su preocupación por la continuidad de las labores relacionadas con la conservación del acervo cinematográfico bajo resguardo de la Universidad, así como por el futuro de las actividades de exhibición y formación de públicos que se han desarrollado durante los últimos años.

CEDECINE EXIGE CLARIDAD

En su pronunciamiento, la Comunidad de Exhibición Cinematográfica solicita a la Universidad esclarecer las razones de la separación de José Rodríguez López de la dirección de la Filmoteca y garantizar la continuidad de las tareas de preservación y resguardo del material cinematográfico.

También plantea la necesidad de mantener las actividades de difusión cinematográfica realizadas a través del cineclub y pide claridad sobre el perfil y la trayectoria de la persona que asumirá la dirección de la Filmoteca, particularmente en lo relacionado con la preservación y gestión del patrimonio fílmico.

El documento está acompañado por las firmas de 40 integrantes y representantes de proyectos, cineclubes, festivales, espacios de exhibición, investigadores, gestores culturales y profesionales del cine de distintas entidades del país.

Entre las personas que suscriben el pronunciamiento se encuentran cineastas, archivistas, programadores y responsables de espacios de exhibición cinematográfica de Durango, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Tabasco, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Sonora, Puebla y otras entidades.

TRAYECTORIA VINCULADA AL CINE

José Rodríguez López ha desarrollado una trayectoria de varias décadas dentro del ámbito cinematográfico. Antes de incorporarse a la UJED participó en distintos proyectos e instituciones relacionados con la formación, producción, exhibición y promoción cinematográfica en México.

Entre otros cargos, se ha señalado su participación como subdirector académico del Centro de Cinematografía y Actuación “Dolores del Río”, coordinador de la Red Nacional de Polos Audiovisuales del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), secretario ejecutivo del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y director operativo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

También ha participado en proyectos vinculados con los Estudios Churubusco y en actividades de difusión y preservación cinematográfica.

DETRÁS DE LA FILMOTECA

La Filmoteca de la UJED fue presentada oficialmente en enero de 2021 y, desde entonces, desarrolló una programación que incluyó ciclos cinematográficos, muestras, foros y colaboraciones con festivales y proyectos de exhibición de distintas regiones del país.

Durante este periodo se realizaron actividades vinculadas con muestras y festivales como DocsMX, Contra el Silencio Todas las Voces, Cinetekton, Cine del Norte, Cine Migrante y Paloma Itinerante, además de encuentros relacionados con la historia y la producción cinematográfica de Durango.

De acuerdo con el pronunciamiento de CEDECINE, la continuidad de estas actividades y, particularmente, de las labores de preservación del acervo cinematográfico son algunos de los principales motivos de preocupación ante la salida de Rodríguez López.