CEDH de Durango ha recibido 12 quejas contra elementos de la Defensa y la Guardia Nacional
En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) ha recibido aproximadamente 12 quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.
Informó lo anterior la presidenta de dicha Comisión, Karla Obregón Avelar, quien explicó que al tratarse de autoridades del orden federal, las denuncias no corresponden a la jurisdicción de este organismo estatal, por lo que han sido canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para su investigación y seguimiento correspondiente.
La titular del organismo destacó que la prioridad de la CEDHD es brindar atención integral y evitar que las personas que buscan apoyo se sientan solas o desorientadas sobre a qué autoridad acudir. Por ello, se les proporciona acompañamiento y contención de carácter psicológico.
En tal sentido, detalló que durante el último año la Comisión ha brindado 754 atenciones psicológicas a un total de 507 personas.
“Una premisa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es que si busca ayuda no se vaya ni se sienta sola, sin saber incluso a qué autoridad puede acudir y brindarle ese acompañamiento de carácter psicológico y también orientación”, enfatizó.