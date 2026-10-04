Durango

DERECHOS HUMANOS

CEDH de Durango ha recibido 12 quejas contra elementos de la Defensa y la Guardia Nacional

Al tratarse de autoridades del orden federal, se han canalizado para su investigación y seguimiento.

CEDH de Durango ha recibido 12 quejas contra elementos de la Defensa y la Guardia Nacional

CEDH de Durango ha recibido 12 quejas contra elementos de la Defensa y la Guardia Nacional

CLAUDIA BARRIENTOS
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En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) ha recibido aproximadamente 12 quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

Informó lo anterior la presidenta de dicha Comisión, Karla Obregón Avelar, quien explicó que al tratarse de autoridades del orden federal, las denuncias no corresponden a la jurisdicción de este organismo estatal, por lo que han sido canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para su investigación y seguimiento correspondiente.

La titular del organismo destacó que la prioridad de la CEDHD es brindar atención integral y evitar que las personas que buscan apoyo se sientan solas o desorientadas sobre a qué autoridad acudir. Por ello, se les proporciona acompañamiento y contención de carácter psicológico.

En tal sentido, detalló que durante el último año la Comisión ha brindado 754 atenciones psicológicas a un total de 507 personas.



“Una premisa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es que si busca ayuda no se vaya ni se sienta sola, sin saber incluso a qué autoridad puede acudir y brindarle ese acompañamiento de carácter psicológico y también orientación”, enfatizó.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DERECHOS HUMANOS Durango CEDH Comisión, Derechos, Humanos, Nacional

               

                
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