CEDH emite Recomendación por hostigamiento sexual en secundaria de Mezquital

Por haber realizado conductas indebidas y contrarias a los derechos humanos de adolescentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio en contra de quien fuera Coordinador Académico en la Escuela Secundaria Técnica No. 79, ubicada en La Guajolota, municipio de Mezquital.

De acuerdo con el documento emitido por el organismo, el profesor Vicente G. le tocó el hombro a una de las estudiantes y luego bajó su mano tocándole el pecho; y a otra de las alumnas, le tocó la pierna y la espalda, ocasionándoles temor y angustia.

“Se incumplió con el principio del Interés Superior de la Niñez al realizar actos que invaden injustificadamente la vida privada e imponer conductas contrarias a la libertad sexual”, se estableció.

Ante ello, la CEDH emitió la Recomendación 08/2026, para que se inicien los procedimientos correspondientes en contra del Profr. Vicente, por las violaciones a los derechos humanos de las dos alumnas y se resuelva conforme a derecho.

Además, se tendrá que anexar de manera inmediata una copia de la resolución en el expediente personal del profesor , a efecto de que obre constancia de que transgredió los derechos humanos de las adolescentes.

Se tendrá que notificar a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie la integración de la carpeta de investigación correspondiente por el o los delitos en que pudo haber incurrido el profesor en contra de las alumnas.

En otro de los puntos recomendatorios, se estableció que se tendrán que llevar a cabo acciones inmediatas para que el profesor sea capacitado respecto de la conducta que debe observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los derechos humanos de toda persona; además de que se debe designar personal académico y administrativo de la EST No. 79, ubicada en Mezquital, para que sea capacitado respecto a los derechos de las y los adolescentes; y del interés superior de la niñez y hostigamiento sexual.

Asimismo, el personal que se designe en la EST No. 79 ubicada en La Guajolota, municipio de Mezquital, se tendrá que certificar en el Estándar de Competencia EC1400 “Detección y Orientación ante Riesgos de Vulneración de Derechos en NNA para Proteger su Integridad”.