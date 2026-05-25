CEDH: En Durango se presentaron nueve quejas contra la Fiscalía de Sinaloa

Durante el primer cuatrimestre del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió un total de 308 quejas de ciudadanos que se sintieron agraviados, por parte de autoridades.

Con base en las cifras del propio organismo autónomo, en enero fueron 63 quejas, en febrero 80, en marzo 93 y en abril 72 quejas registradas principalmente en la primera visitaduría.

Durante el periodo de enero a abril de 2026, las autoridades que principalmente fueron señaladas fueron: la Policía Investigadora de Delitos y los Agentes del Ministerio Público (ambas instancias de la Fiscalía General del Estado de Durango) con 31 quejas cada uno; así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 24 señalamientos.

Las escuelas secundarias registraron 18 quejas, la Dirección Municipal de Seguridad Pública 15, misma cifra que las escuelas primarias; mientras que la Policía Estatal tuvo 10 quejas.

Por primera vez aparece entre las 10 autoridades con más señalamientos la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con nueve señalamientos ; mientras que el Centro de Reinserción Social No. 1, tuvo siete quejas.

Entre los conceptos de violación que derivaron en las quejas registradas en el periodo comprendido, destacan: prestar indebidamente el servicio público, (con un total de 62 quejas); faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; así como detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; y retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia.