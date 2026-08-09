Censura o derechos de las audiencias

El gobierno de México, con el impulso de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y el apoyo de la presidenta Sheinbaum, ha dado un nuevo paso adelante en busca de conseguir el control narrativo en los medios de comunicación electrónicos tradicionales, al dar a conocer los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, los cuales contemplan multas y sanciones contra concesionarios de radio y televisión.

Y es que la Ley de Telecomunicaciones reabre el debate sobre libertad de expresión, regulación de medios, redes sociales y pluralidad informativa. Por principio de cuentas el oficialismo se toma a pecho su papel de "Papá gobierno" y pretende velar por el contenido al que se exponen las audiencias, lo cual resulta absurdo, toda vez que cualquier persona a través del control remoto de su pantalla, o de la tecla para cambiar una estación de radio, o a través de su dedo índice sobre su celular pueden cambiar y elegir otro noticiero o espacio informativo que sea de su agrado. No es necesario que el gobierno tutele nuestros derechos y sea él quien nos diga qué podemos o no ver o leer.

Con el pretexto de combatir a la desinformación se pretende regular y restringir a la libertad de expresión. Se pretenden controlar las notas informativas con el pretexto de defender a las audiencias. Además, se pretende crear una entidad reguladora facultada para determinar qué contenidos pueden difundirse y cuáles no, además de decidir qué información es verdadera o falsa.

Preocupa además que estos mismos criterios se pretendan aplicar también a la prensa escrita y a las plataformas digitales, el que los medios estén obligados a hacer distinción de contenidos, de manera evidente, entre lo que es un hecho informativo de una opinión de la o el conductor del noticiero. Esto en términos reales es casi imposible hacerlo ya que en la forma en que el medio presente la nota está contenida una postura y una opinión editorial.

A propósito de esto último, el escritor colombiano, laureado con el premio Nobel de literatura, Gabriel García Marquez, se asumió toda su vida como un periodista. Por el trabajo que realizaba de investigación, comprobación de datos, fidelidad a los hechos y rigor histórico con los que se apoyaba para escribir sus obras, las considera "reportajes novelados", en donde a la presentación de los hechos le añade su opinión, su punto de vista.

Estos lineamientos implicarán, en caso de aprobarse, un duro atentado en contra de la libertad de expresión. Se instalará en el ambiente el que se puedan retirar concesiones o aplicar cuantiosas multas y existirá la posibilidad de que el gobierno cancele o intervenga programas. La Administración Federal desempeñará un nuevo rol: ser policía de los medios.

Cuando el Estado comienza a decidir qué puede decirse y qué no, la discusión deja de ser sobre los derechos de las audiencias. Restringir libertades para fortalecer los controles a un Estado que ha venido destruyendo todos los contrapesos resulta alentador de posturas autoritarias que parecían ya superadas en nuestro país.