Centro Histórico de Durango sí requiere reposición de arbolado

Los espacios para jardines en las banquetas del Centro Histórico de Durango que se encuentran vacíos serán aprovechados por las autoridades municipales, con el apadrinamiento de la ciudadanía, para plantar árboles de especies que se adapten al clima de la ciudad.

Minka Hernández Campuzano encargada de la Gerencia, comentó que en casi todo el Centro Histórico se requiere la reposición de arbolado, para que sea un lugar más verde y limpio.

“Los trabajos de reposición de arbolado se requieren prácticamente en todo el Centro Histórico, donde existen espacios físicos en los que anteriormente hubo árboles”.

Detalló que los vecinos y propietarios de los edificios serán quienes se encarguen de su cuidado y notifiquen cualquier situación que se registre.

Esta semana se realizó una segunda jornada de reforestación en el Centro Histórico en espacios donde anteriormente ya existía arbolado, pero que por distintas situaciones fue retirado. En esta ocasión, se plantaron 15 árboles en las calles de Negrete, Zaragoza y Patoni.

La primera etapa de esta reforestación se realizó en la calle Independencia en el mes de junio, donde se colocaron 12 árboles bajo el esquema de apadrinamiento, mediante el cual los vecinos se comprometen a brindarles el cuidado correspondiente, con riego y poda.

Sobre las especies que ya se plantaron, se eligieron encino rojo y liquidámbar , que ya tienen un tamaño considerable, lo que les da una mayor oportunidad de supervivencia.

Es la Dirección de Medio Ambiente, en conjunto con Desarrollo Urbano, la que determina el tipo de arbolado adecuado para su colocación, con el objetivo de evitar afectaciones futuras en las banquetas.

La siguiente reforestación se determinará en función de los lugares donde se cuente con el apadrinamiento de vecinos.