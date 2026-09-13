Centro nocturno anuncia cierre tras bloqueo de cuentas ligadas a dueño de Terraza Valentinos

Uno de los centros nocturnos que formaban parte de la actividad nocturna de Mazatlán anunció el cierre de sus operaciones, tras el bloqueo de cuentas bancarias de sociedades relacionadas con el empresario y exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, quién también ha sido señalado en el caso de Carlos Emilio, por ser el presunto dueño de Terraza Valentinos, donde desapareció el joven duranguense hace casi un año.

Se trata de Privé, establecimiento que confirmó a través de sus redes sociales que este fin de semana será el último en que tendrá actividades, con lo que pondrá fin a sus operaciones en el puerto.

La despedida comenzó con una publicación en la que aparece únicamente la palabra “Gracias”, acompañada posteriormente por el anuncio dirigido a sus clientes para informar que este será su último fin de semana en funcionamiento.

Hasta ahora, el centro nocturno no ha explicado públicamente cuáles son las razones por las que tomó la decisión de cerrar ni ha señalado de manera directa que exista una relación entre esta medida y el bloqueo de cuentas bancarias aplicado a empresas vinculadas con Velarde.

Privé y Velarde

De acuerdo con la información relacionada con el establecimiento, Privé operaba bajo la razón social Grupo Priben, S.A. de C.V., empresa que aparece entre las sociedades vinculadas al empresario.

La actividad registrada para esta sociedad es del giro de bares, cantinas y establecimientos similares, por lo que su relación comercial con el centro nocturno forma parte del contexto en el que se anuncia el cierre.

En sus publicaciones, Privé agradeció a las personas que acudieron al establecimiento durante el tiempo que permaneció activo en Mazatlán, sin dar mayores detalles sobre la decisión.

El lugar mantenía actividad principalmente durante los viernes y sábados, en medio de una reducción general de la actividad nocturna en el puerto.

El anuncio del cierre ocurre días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyera a Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas en su Lista de Personas Bloqueadas y ordenara la inmovilización de cuentas relacionadas con él.

Entre las empresas relacionadas con los procedimientos se encuentra Grupo Priben, además de sociedades como Grupo Veliiz, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz.

Algunas de las empresas involucradas recurrieron a juzgados federales mediante juicios de amparo para impugnar las medidas adoptadas por la UIF.

Terraza Valentinos, también de 'El Pity'

"El Pity" Velarde se ha encontrado en el ojo público en los últimos meses debido a diversas cuestiones, una de la más relevantes siendo su relación con el caso de Carlos Emilio, el joven duranguense que desapareció el el puerto en octubre de 2025.

El exsecretario de Economía es señalado como dueño de Terraza Valentinos, establecimiento en el que Carlos Emilio fue visto por última vez hace casi un año.

Por este motivo, aunque no se ha señalado si el bloqueo de cuentas y cierre de Privé estaría relacionado con este caso, han comenzado a surgir dudas que serás resultas por autoridades conforme avancen las investigaciones.