¿Cerrada o abierta? Esta es la manera correcta en la que debe quedar la tapa del inodoro en el baño

Es verdad que en la mayoría de los hogares, dejar la tapa, ya sea abierta o cerrada, es una costumbre, pero ¿cuál es la forma correcta?

Los especialistas en higiene y salud hacen recomendaciones prácticas sobre mantener la tapa del baño cerrada, sobre todo antes de jalar la palanca del inodoro, pues los estudios revelan que las partículas se dispersan más cuando el inodoro ha sido descargado.

Tener un mejor hábito sobre esta práctica puede ayudar a evitar salpicaduras, limitar parte de la dispersión de gotas y reducir la contaminación en el baño, aunque es importante mencionar que no se elimina completamente el riesgo de infecciones por contaminación.

Para evitar algún tipo de infecciones, es importante cerrar la tapa, limpiar y desinfectar, así como ventilar el baño siempre que sea necesario y, sobre todo, lavarse bien las manos después de usar el sanitario.

También te puede interesar: Exhortan en Gómez Palacio a no tirar basura en los inodoros

¿Cómo es la manera correcta en la que debe permanecer la tapa?

Cuando el inodoro no se esté usando, la tapa debe permanecer cerrada, especialmente antes de descargar; esto ayuda a mantener el baño más limpio y reduce el contacto accidental con el agua del sanitario.

Te presentamos las razones por las que la tapa debe permanecer abajo:

Reduce salpicaduras al momento de descargar.

Ayuda a mantener una mejor apariencia del baño.

Disminuye el riesgo de que objetos caigan al sanitario.

Evita que niñas, niños o mascotas tengan contacto con el agua del inodoro.

Refuerza un hábito básico de higiene en baños compartidos.

Las partículas pueden causar enfermedades.

Cuando se descarga el inodoro, provoca que el agua tenga movimiento y genera pequeñas gotas y aerosoles; al bajar la palanca, las partículas salen a la superficie y se alojan en el asiento, tapa, piso, paredes, lavamanos.

El riesgo de alguna infección por un sanitario contaminado o la tapa abierta depende de varios factores, como la limpieza del baño, la ventilación, el tipo de sanitario, agentes infecciosos y hábitos de higiene.

Es importante que sepas que la tapa cerda no elimina los gérmenes; es por eso que los especialistas hacen una serie de recomendaciones de higiene:

Cerrar la tapa antes de descargar.

Limpiar el inodoro con regularidad.

Desinfectar superficies de contacto frecuente.

Mantener artículos personales lejos del sanitario.

Lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño.

Ventilar el espacio cuando sea posible.

Con ello podrás evitar que los gérmenes invadan tu baño, pero también deberás limpiar con frecuencia; eso depende del uso, por eso las superficies que conviene atender son:

Tapa del inodoro.

Asiento.

Botón o palanca de descarga.

Borde del sanitario.

Piso cercano al inodoro.

Lavamanos.

Llaves del agua.

Manijas de puertas.

Interruptores de luz.

También te puede interesar: La importancia de cuidar la higiene bucal

Por eso es recomendable mantener los cepillos de dientes, toallas faciales, maquillaje, rastrillos lejos del inodoro, guardarlos en cajones, estuches o repisas cerradas. Te damos las recomendaciones explicadas por los especialistas: