Cesan a la Delegada del IMSS en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

Roxana Rivera Leaños duró menos de seis meses al frente de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango. La mañana de este martes 6 de octubre, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto, tomó protesta a Saúl Nevárez Jiménez como nuevo titular en la entidad.

El relevo se anuncia semanas después del fallecimiento de cinco recién nacidos, ocurrido entre el 15 y el 19 de septiembre en el Hospital General de Zona del IMSS en Durango, un caso que derivó en investigaciones para esclarecer las causas de las muertes.

Familiares de los bebés fallecidos habían cuestionado que, en Jalisco, donde también se reportó la muerte de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de un hospital del Seguro Social, se hubiera removido al delegado del Instituto, mientras que en Durango no se habían anunciado cambios.

Por otro lado, el IMSS inició una auditoría clínica colegiada e independiente para determinar qué ocurrió en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de Durango y Jalisco, luego del fallecimiento de recién nacidos, y establecer si hubo fallas evitables en la atención médica.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, explicó que el análisis, denominado una "autopsia de expediente", busca determinar si hubo una infección asociada a la atención médica, si esta causó o contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos y si existieron fallas en los procedimientos que pudieron evitarse, así como establecer su origen.

Precisó que el análisis estará a cargo de un comité integrado por especialistas en neonatología, infectología y epidemiología, quienes revisarán los expedientes clínicos de los casos.

Robledo Aburto aclaró que no se trata de una autopsia sobre los cuerpos de los recién nacidos, sino de una revisión integral de los expedientes médicos, además de que el IMSS no intervendrá en las conclusiones del comité.