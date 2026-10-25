César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, es vinculado a proceso por traición a la patria

La madrugada de este domingo 25 de octubre, César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria.

Alfonso Santos Dorantes, juez de control, también le ratificó la prisión preventiva oficiosa al exfuncionari o, por lo que quedó preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Por su parte, José Ramón Flores, abogado del exfiscal, anunció que impugnarán la vinculación a proceso dictada, pues siguen convencidos de que no hay pruebas contra Jáuregui Moreno.

"Si estamos nosotros un poco indignados": Abogado

"Nosotros analizamos el caso, estábamos convencidos de que no había pruebas para poder hacer una vinculación a proceso, entonces, ahorita con esta resolución, vamos a impugnar por los medios legales y vamos a reflexionar, el punto que hizo la propuesta de la fiscalía", indicó el abogado José Ramón Flores.

"Él recibe la noticia conforme a derecho, él, obviamente estaba muy optimista. En cuanto teníamos que resolver de esto, la situación jurídica, pero no era una situación, así como que se angustia, es una situación que él se apega al derecho, pero obviamente si estamos nosotros un poco indignados, porque si se ofrecieron las pruebas que debieron haberse ofrecido en la carta y que no sustentaron la probable responsabilidad", expresó.

De igual forma, niega saber de la participación de agentes de la CIA. Además, asegura que César Jáuregui sabía del operativo, más no de la participación de los agentes de la CIA.

"Obviamente, los que estuvieron en el operativo, quien era la Sedena y la misma fiscalía, pero en grado de participación, pues obviamente eran muchos agentes, muchísimos agentes".

"Y todo eso lo vamos a estructurar, lo vamos a meditar y pensar, qué pruebas vamos a ofrecer, ahorita por el momento vamos a reflexionar la resolución que nos acaban de notificar y vamos a impugnar esta decisión", comentó.