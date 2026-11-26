Este jueves 26 de noviembre, tal como había dado a conocer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se llevaría a cabo el corte en el suministro de energía en algunos sectores de Gómez Palacio, Durango, debido a labores de mantenimiento. Se tiene previsto que la suspensión de electricidad se extienda durante varias horas, ¿cuándo regresará la luz? Esto es lo que se informó.

La CFE había informado desde hace unos días que este jueves 26 de noviembre se realizarían trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Gómez Palacio, por lo que algunos sectores habitacionales se verían afectados por cortes en el suministro de energía durante un lapso de ocho horas.

Debido a que el corte de energía se iba a extender durante varias horas, la CFE pidió a los habitantes de varios fraccionamientos y colonias tomar sus debidas precauciones y ser pacientes, pues los trabajos que se realizan son para mejorar la red y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

De acuerdo con lo que dio a conocer la misma CFE, sería un total de seis fraccionamientos y cinco colonias de Gómez Palacio las que se verían afectadas por esta situación.

Comenzando por los fraccionamientos, estos serían:

Bugambilias

Filadelfia

Rincón Filadelfia

San Lorenzo

San Luis Campanario

San Antonio

Además de estos sectores, la CFE anunció que se quedarían sin luz las colonias:

El Paraíso

Miguel de la Madrid

Octavio Rendón

Cerrada Pedregal

Hamburgo

¿A qué hora regresa la luz?

El corte de energía eléctrica comenzó desde la mañana de este jueves, a las 10:30 horas, y se extenderá durante gran parte del día, pues la CFE tiene previsto que la luz regrese a las 6:30 de la tarde.

Por este motivo, se pide a los habitantes de estos sectores tener paciencia con la CFE, pues el corte programado busca mejorar las condiciones de la red en estas zonas.

Hasta el momento, la CFE no ha informado sobre próximos apagones de varias horas en otras partes de Gómez Palacio, del estado de Durango, o en algunos otros estados de México.

Sin embargo, se pide a la ciudadanía estar atenta ante cualquier comunicado o información de la Comisión.