Chavana asume responsabilidad tras golpear a modelo con un dron, ¿podría ser despedido?

La polémica que rodea a Ernesto Chavana continúa creciendo después de que el conductor del programa Es Show, de Multimedios, pateara un dron que terminó impactando en el rostro de la modelo Isabella Rojas durante una transmisión en vivo.

A través de un mensaje, Chavana aseguró que no buscaba lastimar a su compañera y que está dispuesto a responder por las consecuencias del incidente . Sin embargo, también reveló que sus superiores lo citaron a una reunión, situación que ha despertado especulaciones sobre su continuidad en la televisora.

Chavana reconoce su error y ofrece disculpas

El presentador explicó que la reacción que tuvo durante el programa fue equivocada y deslindó tanto a Multimedios como al equipo de producción de cualquier responsabilidad por su comportamiento.

“Estoy consciente del error que cometí”, expresó Chavana, quien también aseguró que su principal preocupación después del impacto fue conocer el estado de salud de Isabella.

La modelo sufrió lesiones en el labio y en el interior de la boca, por lo que necesitó atención médica. El conductor afirmó que ella aceptó sus disculpas y reiteró que no existió intención de ocasionarle daño.

Además, sostuvo que está dispuesto a cubrir los gastos que correspondan por lo ocurrido, al considerar que fue una consecuencia directa de sus acciones.

¿Ernesto Chavana podría ser despedido de Multimedios?

Una de las principales dudas que surgieron después del incidente es si la televisora tomará medidas disciplinarias contra el conductor . Chavana confirmó que fue citado a una reunión con sus superiores para este jueves 29 de octubre, en la que se abordará lo sucedido durante la transmisión.

Asimismo, reveló que la producción le pidió no volver a tratar el tema dentro del programa hasta conocer las decisiones de los directivos.

Hasta este miércoles 28 de octubre, Multimedios no había anunciado oficialmente un despido ni alguna sanción laboral contra el presentador.

Mientras tanto, el video continúa generando reacciones entre los internautas, quienes han cuestionado la conducta de Chavana y las medidas de seguridad dentro del foro.