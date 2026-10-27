Ernesto Chavana, conductor de 'Es Show', patea un dron y le pega a modelo | VIDEO

El conductor de televisión Ernesto Chavana se encuentra en medio de una polémica luego de protagonizar un accidente durante una emisión en vivo del programa Es Show, transmitido por Canal 6 de Multimedios, en Monterrey, Nuevo León, donde una modelo resultó "lesionada" tras recibir el impacto de un dron.

El momento, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, muestra al presentador aparentemente molesto por la presencia del dispositivo, utilizado por la producción para realizar tomas dentro del estudio, por lo que decidió lanzarle una patada sin prever que terminaría golpeando a una de las integrantes del elenco .

¿Cómo ocurrió el accidente durante Es Show?

En las imágenes difundidas se observa cómo el dron sobrevuela el foro a baja altura, hasta colocarse frente a Chavana, quien reacciona lanzando una patada que provoca que el aparato pierda el control y salga proyectado hacia donde se encontraban las modelos.

Uno de los detalles que más críticas generó fue la reacción inicial del conductor, quien permaneció en su lugar mientras otras integrantes del programa atendían a la afectada.

Aunque Es Show se caracteriza por sus bromas, discusiones y dinámicas entre conductores , hasta el momento no se ha confirmado si la reacción del presentador formaba parte de alguna actividad planeada.

¿Qué pasó con la modelo lesionada?

Tras la difusión de las imágenes, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el estado de salud de Isabella y las posibles consecuencias del golpe.

De acuerdo con reportes de medios, Chavana reconoció posteriormente su responsabilidad y expresó sentirse avergonzado por lo sucedido. Poco después del momento polémico en redes sociales, el propio programa realizó una publicación:

"Isabella se encuentra bien tras su ligero accidente".

No obstante, los comentarios en las redes sociales comenzaron a surgir en contra del conductor del programa: "no fue accidente... ojalá lo demanden", "ya cierren este horroroso programa", entre muchos otros.

Hasta el momento de esta nota, la modelo no ha publicada nada relacionado al accidente en sus redes sociales. Mientras tanto, el video continúa circulando en distintas plataformas digitales, donde usuarios han cuestionado tanto la conducta del presentador como las medidas de seguridad durante las grabaciones del programa.