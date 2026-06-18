Chicatanas, el manjar de hormigas poco conocido en Durango, ¿a qué saben?

México es uno de los países con mayor variedad de platillos, esto debido a que al ser un país multicultural, las diferentes regiones tiene diferentes estilos gastronómicos. Hoy te contamos sobre uno de los manjares de la cocina en nuestro país que no ha tenido el reconocimiento que se merece así es, hablamos de las hormigas chicanas.

En Durango los chapulines y los alacranes han crecido en popularidad en los últimos años, que al servirlo con chile y limón es uno de las botanas preferidas de muchos. Pero no "las chicatanas" en Estados Unidos también ha crecido su popularidad, gracias a su buen sabor por lo que a pesar de ser una tradición mexicana ha ganado terreno en el ámbito internacional.

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¿A que saben y que nutrientes aportan "las chicatanas"?

Las hormigas chicatanas son una especie de hormiga cortadora voladora de color marrón oscuro marrón o rojo en lugar de negro. Son recolectadas mayormente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Buscan complementar cualquier platillo al que se añaden en sus diferentes presentaciones molidas y enteras.

Su sabor es agradable, graso y ahumado, parecido al cacao ahumado, frutos secos de textura crujiente. Las cuales contiene proteínas sostenibles así como aportar aminoácidos esenciales para reparar músculos. Contienen vitaminas C,E y K y minerales como calcio, fósforo, potasio hierro además de zinc magensio y cobre.

Se pueden utilizar como guarnición del guaca mole, como relleno de los tamales o mezclados con cacahuates, además de acompañarlo con un buen mezcal. Pero diferentes chefs recomiendan su uso para diferentes salsas.

¿Cómo es el proceso de recolección?

Estas grandes hormigas se recolectan inmediatamente después de las primeras lluvias de finales de primavera y al iniciar el verano. Aunque su "cosecha" se ha visto perjudicada en tiempos por la disminución de lluvias, siempre su recolección se hace después de que las gotas de los primeros chubascos hayan mojado el suelo completamente y dejado charcos.

Las chicatanas al huir al Arrieral, el cual es su nido inundado, buscan alimento y un nuevo refugio, y son recogidas a mano por la madrugada entre las 3:00 y 5:00 horas. Se recogen del suelo y se colocan en cubos. Esto representa un reto para los recolectores porque tratan de trabajar de forma rápida para evitar las picaduras. Incluso algunos utilizan cubos de agua para asegurarse de que ninguna de las hormigas pueda trepar por sus piernas.

A pesar de que distintas personas han mencionado que existen otros métodos para su recolección mientras vuelan fuera de sus refugios, sacándolas del aire con bolsas de plástico, la forma manual es la más utilizada por los agricultores.