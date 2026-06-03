Durango

DERECHOS HUMANOS

'Chito' y Valentina estuvieron en el CREE Durango para hablar sobre derechos humanos de la niñez

Los menores y sus familias pasaron un rato muy ameno aprendiendo acerca de las acciones que se deben promover.

'Chito' y Valentina estuvieron en el CREE Durango para hablar sobre derechos humanos de la niñez

'Chito' y Valentina estuvieron en el CREE Durango para hablar sobre derechos humanos de la niñez

CLAUDIA BARRIENTOS
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"Chito" y Valentina, los títeres de la familia de los Súper Derechos (de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) convivieron con niñas, niños y adolescentes, así como con padres de familia del Centro de Atención Múltiple CAM-CREE, quienes conocieron más sobre “Derechos y Responsabilidades de Niños y Niñas”.

A través del teatro guiñol, se busca aportar con estas acciones en la cultura de paz y la prevención, en la entidad.

“Aprendimos el derecho a nuestro nombre”, “aprendimos el derecho a la educación”, “a tener un hogar”, “a tener una familia” y “a jugar”, compartieron los asistentes, quienes también pudieron ponerse títeres en las manos para hablar de derechos humanos y aprender jugando.

De esta forma, los menores y sus familias pasaron un rato muy ameno aprendiendo acerca de las acciones que se deben promover, para garantizar el interés superior de la infancia.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: durango DERECHOS HUMANOS CREE tener, hablar, títeres, familia

               

                
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