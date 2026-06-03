'Chito' y Valentina estuvieron en el CREE Durango para hablar sobre derechos humanos de la niñez

"Chito" y Valentina, los títeres de la familia de los Súper Derechos (de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) convivieron con niñas, niños y adolescentes, así como con padres de familia del Centro de Atención Múltiple CAM-CREE, quienes conocieron más sobre “Derechos y Responsabilidades de Niños y Niñas”.

A través del teatro guiñol, se busca aportar con estas acciones en la cultura de paz y la prevención, en la entidad.

“Aprendimos el derecho a nuestro nombre”, “aprendimos el derecho a la educación”, “a tener un hogar”, “a tener una familia” y “a jugar”, compartieron los asistentes, quienes también pudieron ponerse títeres en las manos para hablar de derechos humanos y aprender jugando.