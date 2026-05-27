Chofer de taxi es despojado con violencia de su unidad por tres sujetos en la Masie

Un taxista de la base Centauro fue víctima de un robo con violencia durante los primeros minutos de este miércoles, luego de que tres jóvenes lo despojaran de su unidad, dinero en efectivo y teléfono celular en calles de la colonia Masie, en la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Francisco Javier, quien relató a las autoridades que cerca de las 23:00 horas del martes recogió a tres pasajeros en el centro comercial Paseo Durango, mismos que le solicitaron realizar varios recorridos por distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada, al circular por una de las calles de la colonia Masie, los sujetos sacaron un arma blanca y amenazaron al conductor para obligarlo a descender del vehículo , este de la marca Nissan, línea March, modelo 2017, color blanco, con placas A153DYW y número económico 13 de la base Centauro.

Además del automóvil, los presuntos responsables también le quitaron al trabajador del volante el dinero producto de la jornada y su teléfono celular, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras ser abandonado en la vía pública, el chofer logró trasladarse al Hospital 450, donde recibió apoyo de otro taxista para solicitar ayuda de las corporaciones policiacas. Elementos de la Policía Municipal le indicaron el procedimiento para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Mientras el afectado realizaba los trámites, autoridades del orden reportaron haber localizado un vehículo con características similares al robado sobre las calles Avellanos y bulevar José María Patoni, por lo que solicitaron apoyo inmediato.

Agentes de la unidad de Recuperación de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado de Durango, acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del taxi reportado minutos antes, mismo que conservaba los rótulos de la base Centauro y coincidía plenamente con la información emitida.

Finalmente, la unidad fue asegurada y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, mientras las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar y detener a los tres presuntos responsables del asalto.