Chofer de taxi resulta lesionada tras choque en calles de la ciudad de Durango

Una mujer fue ingresada la noche de este sábado al Hospital del ISSSTE, luego de resultar lesionada en un accidente automovilístico registrado en un crucero de la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:30 horas, cuando las autoridades fueron notificadas del ingreso de Jaqueline Yuridia Meraz Leyva , vecina del fraccionamiento Villas del Guadiana V y de ocupación chofer de taxi, quien fue atendida por personal médico del nosocomio.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el personal médico en turno, la paciente presentó policontusiones y una probable lesión en la columna, por lo que quedó bajo observación mientras se le practicaban estudios para determinar la gravedad de las heridas.

Según la información proporcionada por la hermana de la lesionada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas del sábado , cuando Jaqueline conducía un taxi independiente color rojo, propiedad de su esposo, el cual se encontraba fuera de servicio.

La unidad circulaba por la calle Gabino Barrera y, al llegar al cruce con la calle Independencia, realizó el alto correspondiente. Sin embargo, al intentar atravesar la intersección fue impactada por una camioneta cerrada de color negro, de la cual no fue posible obtener mayores características.

A consecuencia del golpe, el vehículo de alquiler giró hasta quedar de frente con la camioneta involucrada, ocasionando que la conductora sufriera diversas lesiones que hicieron necesario su traslado para recibir atención médica especializada.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario e iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer la mecánica del percance e identificar a la camioneta involucrada, a fin de deslindar responsabilidades.