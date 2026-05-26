Chofer se dispara accidentalmente al limpiar pistola en El Salto

Un hombre resultó lesionado de una mano tras dispararse accidentalmente mientras daba mantenimiento a un arma de fuego en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

El ingreso del lesionado al Hospital General de Zona número 1 del IMSS en la ciudad de Durango fue reportado por personal de Trabajo Social durante la tarde del lunes.

El afectado fue identificado como Juan Bueno Castillo, de 50 años de edad , de oficio chofer de camión y con domicilio en la colonia Francisco I. Madero de El Salto, Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas del pasado 24 de mayo, cuando el hombre se encontraba en su domicilio limpiando un arma Smith & Wesson calibre .45.

El lesionado relató que al desarmar la pistola no se percató de que tenía un cartucho abastecido, y al intentar colocarla en posición de retenida accionó accidentalmente el gatillo.

La bala le provocó una herida con entrada y salida en la mano izquierda , específicamente en la región de la palma y el dorso, por lo que salió de inmediato en busca de ayuda.

Posteriormente fue auxiliado por su sobrino, un adolescente de 16 años, quien lo trasladó en motocicleta a la Clínica del IMSS número 2 de El Salto, desde donde posteriormente fue canalizado a la capital duranguense.

Médicos que lo atendieron informaron que su estado de salud es estable y que las lesiones no ponen en riesgo su vida. El arma quedó asegurada y a disposición del Agente del Ministerio Público en Pueblo Nuevo.