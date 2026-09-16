Choque en crucero sin señalamiento deja dos lesionados en Durango

Dos personas resultaron lesionadas luego de que la motocicleta en la que viajaban participó en un accidente contra un automóvil, en un crucero sin señalamiento del fraccionamiento Jardines del Real, de la ciudad de Durango.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Jardín de las Aves y Del Real, hasta donde acudieron elementos de la Policía Vial para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Uno de los vehículos involucrados es de la marca Volkswagen, línea Vento, modelo 2007, color blanco, conducido por Fredd Erick, de 30 años de edad.

La segunda unidad es una motocicleta de la marca Italika, línea FT-150, modelo 2020, color rojo con negro, conducida por Diego Alejandro, de 18 años, quien llevaba como acompañante a una joven identificada como Lourdes Angélica.

Tras el impacto, tanto el motociclista como su acompañante resultaron lesionados, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a las circunstancias del accidente, Fredd Erick fue presentado ante la Sala de Control de Detención de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), mientras que Diego Alejandro permaneció bajo custodia de un elemento de la corporación vial mientras recibía atención médica en el IMSS.

Los dos vehículos involucrados fueron retirados del lugar y depositados en una pensión de grúas. El hecho vial quedó turnado ante la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar las responsabilidades de los conductores.