Choque en el Oxxo ubicado a la altura de Aguilera deja un lesionado

Un hecho vial tipo choque registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura de la comunidad de Aguilera, movilizó a corporaciones de emergencia del municipio de Canatlán durante las últimas horas.

El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil y Bomberos de Canatlán, quienes se trasladaron al lugar tras recibir el llamado de auxilio que alertaba sobre un accidente automovilístico en dicho tramo carretero.

A su arribo, los cuerpos de emergencia localizaron a una persona lesionada como consecuencia del percance , por lo que de inmediato se procedió a realizar una valoración médica en el sitio.

Foto: Cruz Roja Canatlán

Debido a las condiciones que presentaba el afectado, se solicitó la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Canatlán, quienes brindaron la atención prehospitalaria correspondiente.

Tras estabilizar al lesionado, los socorristas determinaron que era necesario su traslado a una unidad médica para una evaluación más detallada y la atención de las heridas sufridas durante el accidente.

Mientras se realizaban las labores de auxilio, personal de Protección Civil y Bomberos permaneció en la zona para brindar apoyo y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la carretera.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la persona lesionada ni el tipo de vehículos involucrados en el choque , por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre el caso.

El incidente generó la movilización de los servicios de emergencia en este sector de la carretera Panamericana, donde se llevaron a cabo las maniobras necesarias para atender la contingencia y restablecer las condiciones de seguridad en la vialidad.