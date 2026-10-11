Choque entre camioneta Hummer y automóvil deja dos mujeres lesionadas en el Centro de Durango

Dos mujeres resultaron lesionadas durante la tarde del sábado 10 de octubre, luego de registrarse un choque entre una camioneta Hummer y un automóvil compacto en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, accidente que movilizó a elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El percance ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas, en el cruce de las calles Dolores del Río y Negrete, frente a una tienda de conveniencia OXXO, donde participaron dos vehículos particulares que circulaban por dicho sector.

Una de las unidades involucradas fue una camioneta General Motors Hummer H3, modelo 2006, color negro, con placas de circulación del estado de Durango, conducida por Esperanza, de 73 años de edad, quien viajaba acompañada de Fernanda Itzel Medrano Montes, de 26 años.

El segundo vehículo fue un automóvil de la marca Hyundai, línea Grand i10, modelo 2025, color gris, con placas duranguenses, conducido por Diana Laura, de 30 años de edad , quien llevaba como acompañante a un niño de siete años de edad, identificado con las iniciales MEE.

Elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de vigilancia por el sector se percataron del accidente y se aproximaron para brindar apoyo a los involucrados, además de solicitar la presencia de técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana para valorar a las personas que presentaban lesiones.

Tras la revisión, los paramédicos determinaron que Diana Laura, conductora del automóvil Hyundai, requería atención hospitalaria, por lo que fue trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que Fernanda Itzel, acompañante de la camioneta Hummer, fue llevada a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica.

Finalmente, personal de la Subdirección de Policía Vial acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, con la finalidad de establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.