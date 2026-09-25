Choque entre camioneta y motocicleta deja dos lesionados en bulevar Francisco Villa

Dos personas resultaron lesionadas en un accidente entre una camioneta y una motocicleta registrado la noche del jueves sobre el bulevar Francisco Villa, de la ciudad de Durango.

El percance ocurrió poco después de las 20:00 horas, en el cruce del bulevar con la vialidad Mar de Plata, a la altura del fraccionamiento Guadalupe, donde se registró la colisión entre ambos vehículos.

Los involucrados fueron identificados como Luis, de 36 años de edad, conductor de una camioneta, y David, de 25 años, quien viajaba en la motocicleta . Ambos recibieron atención médica en el lugar.

De acuerdo con el reporte extraoficial, ninguno requirió traslado hospitalario y permaneció en el sitio después de ser valorado por los servicios de emergencia.