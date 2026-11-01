Choque entre dos camionetas deja varios lesionados en camino a Felipe Ángeles

Un accidente vial entre dos camionetas cerradas, registrado en el camino que conduce al poblado Felipe Ángeles, en el municipio de Durango, dejó como saldo varios lesionados que requirieron atención prehospitalaria y traslado a diferentes instituciones médicas.

El percance involucró a una camioneta de color guinda y otra de color azul, ambas con daños considerables en la parte frontal como consecuencia del impacto. La segunda unidad también presentó afectaciones en el costado derecho, principalmente en las puertas.

Tras el reporte del accidente, elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango acudieron al lugar, junto con otros cuerpos de emergencia, para brindar auxilio a los ocupantes de las unidades involucradas y realizar una valoración inicial de su estado de salud.

En la camioneta guinda, los rescatistas encontraron al conductor en condiciones estables, mientras que su acompañante manifestó dolor en la región costal izquierda . Se estableció que ambos utilizaban el cinturón de seguridad al momento del percance y, después de recibir atención prehospitalaria, fueron trasladados a instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, los ocupantes de la camioneta azul se encontraban conscientes, aunque presentaban heridas cortantes y abrasiones en la región facial, por lo que también recibieron atención de los cuerpos de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados a la Clínica Médica Te, ubicada sobre Circuito Interior, para una valoración médica más detallada.

Durante las labores de atención, los bomberos detectaron un derrame de aceite de motor proveniente de la camioneta azul, así como una fuga de anticongelante de la unidad guinda. Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.