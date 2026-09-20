Choque entre dos vehículos deja tres personas lesionadas en Canatlán
Tres personas resultaron lesionadas luego de un choque entre dos vehículos, registrado en la ciudad de Canatlán, Durango, donde fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para atender a los afectados.
El accidente fue reportado a las corporaciones de auxilio, por lo que elementos de Protección Civil y Cruz Roja de la localidad se trasladaron hasta el lugar para verificar la situación y brindar atención a los involucrados.
A su arribo, los rescatistas localizaron un hecho de tránsito consistente en la colisión entre dos vehículos, en la que tres personas resultaron lesionadas.
Entre los afectados se encontraban dos mujeres y un hombre, quienes presentaban diversas lesiones derivadas del impacto.
Personal de Protección Civil realizó la valoración inicial de los tres lesionados y llevó a cabo las labores necesarias para estabilizarlos en el lugar del accidente.
Debido a las condiciones que presentaban, se determinó que requerían atención médica, por lo que posteriormente fueron trasladados a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.
Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de los lesionados ni sobre las causas que originaron el choque, por lo que corresponderá a las autoridades determinar cómo ocurrió el accidente.