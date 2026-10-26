Choque entre dos vehículos en estadio de Caliente de Durango deja varios daños materiales

La tarde de este lunes 26 de octubre un llamado al número de emergencia 911 alertó de un fuerte accidente vial afuera del estadio de beisbol del equipo de Caliente.

Hasta el sitio se movilizaron elementos de vialidad y una unidad de atención médica, pues según se reportó podría haber lesionados de consideración.

Una vez en el lugar se localizó a los vehículos con daños significantivos en la parte frontal y parte de un costado . Según las versiones, cada uno alegaría tener la luz en verde para pasar y terminaron impactándose entre sí.

No obstante, será el peritaje correspondiente quien determine la responsabilidad de cada conductor que viajba por avenidad Universidad.