Choque entre Policía Estatal y auto particular deja lesionados en el Benito Juárez

Una patrulla de la Policía Estatal, tipo Ford F-150, y un automóvil Nissan Versa rojo protagonizaron un accidente vial la mañana de este martes en el cruce de las calles Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca, del fraccionamiento Benito Juárez, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió por una presunta pasada de alto gráfico y dejó personas lesionadas, quienes fueron valoradas por cuerpos de emergencia. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar y se hicieron cargo del hecho