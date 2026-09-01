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ACCIDENTE

Choque entre Policía Estatal y auto particular deja lesionados en el Benito Juárez

Corporacones de emegenica acudieron al llamado por el accidente.

Choque entre Policía Estatal y auto particular deja lesionados en el Benito Juárez

Choque entre Policía Estatal y auto particular deja lesionados en el Benito Juárez

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una patrulla de la Policía Estatal, tipo Ford F-150, y un automóvil Nissan Versa rojo protagonizaron un accidente vial la mañana de este martes en el cruce de las calles Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca, del fraccionamiento Benito Juárez, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió por una presunta pasada de alto gráfico y dejó personas lesionadas, quienes fueron valoradas por cuerpos de emergencia. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar y se hicieron cargo del hecho

Escrito en: accidentes policía estatal choque Durango Policía, Benito, emergencia., ocurrió

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