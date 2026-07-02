Ciclista ingresa al HG450 tras ser impactado por un vehículo en Canatlán
Un hombre de 53 años fue trasladado al Hospital General 450 luego de resultar lesionado en un accidente vial registrado en el municipio de Canatlán.
De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este miércoles sobre una calle cercana al IMSS de esa cabecera municipal, cuando la víctima circulaba en bicicleta y se impactó contra una camioneta de la que no se tienen mayores características.
El lesionado, identificado como Elifonso, de 52 años de edad, presentó policontusiones y trauma de tórax, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y posteriormente canalizado a la capital para su atención médica. Las autoridades investigan la mecánica del accidente.