Ciclista le arrebata el celular a joven afuera de su casa en el Guadalupe Infonavit

Un momento de descuido fue aprovechado por un sujeto para apoderarse del teléfono celular de un joven que se encontraba sentado afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit, de la ciudad de Durango.

El robo ocurrió al mediodía del domingo 16 de agosto, cuando la víctima permanecía en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Mártires de Chicago, cerca del cruce con Primero de Mayo.

De acuerdo con el reporte realizado por la abuela del afectado, por el lugar pasó un hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta y se aproximó hasta donde se encontraba su nieto.

Al estar cerca, el desconocido le arrebató el teléfono celular y de inmediato continuó su camino en la bicicleta , sin darle oportunidad al afectado de recuperar el aparato.

El presunto ladrón fue descrito como un hombre que vestía una playera con rayas amarillas y pantalón de mezclilla; sin embargo, no se proporcionaron mayores características que facilitaran su identificación.

El hecho fue reportado a las 12:00 horas, por lo que se dio parte a las autoridades para iniciar la búsqueda del responsable y orientar a la parte afectada para presentar la denuncia correspondiente.