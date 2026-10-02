Ciclista pierde la vida tras ser atropellado por una camioneta en carretera Durango-Zacatecas

Un hombre de 57 años murió después de ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por la carretera Panamericana Durango-Zacatecas, a la altura del municipio de Vicente Guerrero.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este jueves, en el kilómetro 203 de dicha carretera. La víctima fue identificada como Miguel Salas Salazar , quien circulaba en bicicleta cuando fue impactado por una camioneta Jeep Cherokee modelo 1999.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, circulaba hacia Zacatecas cuando, debido a la lluvia, no habría alcanzado a observar al ciclista que se encontraba en medio de la carretera . Tras el impacto perdió el control del vehículo y salió de la cinta asfáltica.

El conductor permaneció en el lugar y solicitó una ambulancia, pero los paramédicos confirmaron que el ciclista ya no contaba con signos vitales. El vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.