Ciclista pierde la vida tras ser atropellado por una camioneta en carretera Durango-Zacatecas
Un hombre de 57 años murió después de ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por la carretera Panamericana Durango-Zacatecas, a la altura del municipio de Vicente Guerrero.
El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este jueves, en el kilómetro 203 de dicha carretera. La víctima fue identificada como Miguel Salas Salazar, quien circulaba en bicicleta cuando fue impactado por una camioneta Jeep Cherokee modelo 1999.
De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, circulaba hacia Zacatecas cuando, debido a la lluvia, no habría alcanzado a observar al ciclista que se encontraba en medio de la carretera. Tras el impacto perdió el control del vehículo y salió de la cinta asfáltica.
El conductor permaneció en el lugar y solicitó una ambulancia, pero los paramédicos confirmaron que el ciclista ya no contaba con signos vitales. El vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.