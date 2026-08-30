Ciclista resulta lesionado tras ser atropellado frente a AlSuper de Francisco Villa

Un ciclista resultó con lesiones de consideración después de ser atropellado por una camioneta cuando circulaba por el bulevar Francisco Villa, a la altura de la tienda Al Súper, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:30 horas del sábado 29 de agosto , cerca del cruce con el bulevar San Antonio de Abad, donde José Luis Herrera Álamos, de 55 años de edad, circulaba a bordo de una bicicleta Pacific de color plateado.

Según la información recopilada, en determinado momento el ciclista fue impactado por una camioneta de la marca Toyota, línea Highlander, con placas del estado de Durango, conducida por Rosa María, de 70 años. El contacto se habría producido en el costado derecho de la unidad, a la altura de la puerta del copiloto.

Tras el impacto, José Luis quedó lesionado en el lugar, por lo que personas que se encontraban en el sector solicitaron ayuda al número de emergencias.

Mientras llegaban los cuerpos de auxilio, el hombre fue colocado a bordo de otro vehículo para protegerlo del sol.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindarle los primeros auxilios y detectaron inicialmente una posible fractura expuesta en el pie izquierdo, por lo que determinaron trasladarlo al Hospital General 450 para una valoración especializada.

Ya en el nosocomio, los médicos establecieron que José Luis presentaba una fractura-luxación de Lisfranc con exposición, además de una fractura en la falange distal del primer dedo del pie izquierdo, por lo que quedó bajo atención médica.

Personal de Vialidad tomó conocimiento del accidente y aseguró tanto la camioneta como la bicicleta involucradas. La conductora quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.