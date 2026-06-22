Cifras económicas no son favorables para la iniciativa privada; algunos se 'refugian' en el dólar

Hasta ahora las cifras en materia económica no son favorables para el sector privado, por lo que hay quienes están tratando de sacar su capital del país, “refugiándose” en el dólar, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín.

“Obviamente dependemos un poquito de la estructura, de lo que viene de la Feria, de los movimientos que pudiera haber en cuestión turística, pero los números hasta ahorita no son favorables. Sabemos que la inversión todavía en materia económica extranjera no se va a reflejar en lo corto y pues también la recuperación que pudiera tener ahorita Durango en inversión local no es tan positiva”, mencionó.

Por lo que los empresarios le están apostando a promover ellos mismos la reactivación económica. “Buscamos nosotros que exista un repunte importante con los mismos locales, que esta estructura que se tiene hoy de las empresas que ya existen, que se pueda reinvertir, que se siga confiando en Durango mucho más; obviamente también atraer inversión nacional y que esto pudiera tener un repunte”.

Esto debido a que hay quienes consideran llevarse su capital. “Se trabaja en ello ya desde varios sectores, se está platicando para que se pueda generar una reinversión, pero hemos notado también que en los meses anteriores mucha de la gente que tiene negocios en Durango está tratando, como en toda la República, de sacar su capital, lo que llamamos una fuga de capital es importante”.

“Mucha gente ahorita se está refugiando en el dólar ya que hasta cierto punto ha mostrado ser siempre una moneda que tiende al alza y ahorita el hecho de que el dólar esté bajo hace que mucha gente se refugie en esta moneda, que incluso saque su capital y deje de apostar en México”, concluyó.