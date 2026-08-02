Cinco estrenos imperdibles que llegan a streaming este mes

El mundo del streaming prepara una nueva ola de estrenos que promete convertirse en tema de conversación entre los amantes de las series y el entretenimiento. Este mes llegan producciones que combinan grandes historias, personajes entrañables y universos que han conquistado a millones de espectadores, desde adaptaciones de clásicos de la literatura hasta nuevas apuestas de acción, comedia y suspenso.

La cartelera digital se llena de regresos esperados y despedidas definitivas, con temporadas que pondrán punto final a algunas de las ficciones más comentadas de los últimos años. Entre dramas familiares, aventuras sobrenaturales, humor irreverente y thrillers llenos de misterio, estos cinco estrenos se perfilan como algunas de las opciones imperdibles para disfrutar desde casa.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD, TEMPORADA 2 Y FINAL

La aclamada adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez llega a su última etapa para continuar la historia de la familia Buendía y el mítico pueblo de Macondo. La serie retrata los amores, conflictos, tragedias y momentos extraordinarios que atraviesan varias generaciones marcadas por la soledad, el destino y los ciclos que parecen repetirse. Con una producción que busca capturar la esencia del realismo mágico, esta entrega promete cerrar una de las apuestas más ambiciosas de Netflix.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 5 de agosto y episodio especial final el 26 de agosto.

MUERTOS, S.L., TEMPORADA 4 Y FINAL

La comedia española regresa para despedirse con una última temporada llena de humor negro, situaciones inesperadas y los enredos de una peculiar empresa funeraria. La historia sigue a los trabajadores de una funeraria familiar que intentan mantener el negocio a flote mientras enfrentan rivalidades, problemas personales y las situaciones más absurdas alrededor de la muerte. La temporada final buscará cerrar las historias de sus personajes con el mismo tono irreverente que la convirtió en una propuesta diferente dentro de la comedia televisiva.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 7 de agosto.

LANTERNS, TEMPORADA 1

La nueva serie del universo de DC presenta una historia centrada en los Green Lanterns, dos agentes intergalácticos encargados de proteger la justicia en distintos rincones del universo. La trama combina elementos de misterio, ciencia ficción y acción mientras sigue una investigación que pondrá a prueba sus habilidades y su relación como compañeros. La producción promete mostrar una faceta más madura y oscura de estos icónicos héroes.

Plataforma: HBO

Fecha de estreno: 7 de agosto.

TED LASSO, TEMPORADA 4

Una de las comedias más queridas de los últimos años regresa con una nueva temporada para reencontrarse con el entrenador Ted Lasso y el equipo del AFC Richmond. La serie, reconocida por combinar humor con historias de superación, liderazgo y amistad, sigue las experiencias de un entrenador estadounidense que llega al fútbol inglés sin experiencia en el deporte, pero con una enorme capacidad para unir a las personas. Esta nueva entrega promete mantener el espíritu optimista que conquistó a la audiencia.

Plataforma: Apple TV+

Fecha de estreno: 5 de agosto.

THE LAST HOUSE

Netflix suma a su catálogo esta producción de suspenso que gira alrededor de una historia marcada por secretos, tensión y situaciones inesperadas. La trama sigue a personajes enfrentados a una serie de acontecimientos que transforman por completo su realidad, mientras intentan descubrir la verdad detrás de los misterios que rodean un lugar aparentemente común. Con una atmósfera inquietante y giros narrativos, se presenta como una opción para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 7 de agosto.