Cinco personas resultan lesionadas tras volcadura en la carretera a Durango

Cinco personas resultaron lesionadas la tarde del lunes tras la volcadura del vehículo en el que viajaban sobre la carretera que conduce de Villa Unión hacia la ciudad de Durango. Todos fueron trasladados al Hospital General 450, donde permanecen bajo atención médica.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas, cuando los ocupantes viajaban a bordo de un automóvil de la marca Toyota, línea Avanza, modelo 2014, de color blanco. De acuerdo con el testimonio de uno de los lesionados, se dirigían de emergencia a Durango para trasladar a una familiar que requería atención médica.

Según la versión recabada por las autoridades, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y, debido a la lluvia que se registraba en ese momento, el conductor perdió el control de la unidad , la cual salió de la cinta asfáltica y terminó volcada, dejando lesionados a todos sus ocupantes.

Al percatarse del percance, los tripulantes de otro vehículo que transitaba por la zona brindaron auxilio a las víctimas y las acercaron hasta el entronque conocido como Carril 2000, donde solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias.

Paramédicos atendieron a los lesionados y los trasladaron al Hospital General 450. Los heridos fueron identificados como Yuliana Frayre Vargas, de 60 años; Andrea Piedra Frayre, de 21; Miguel Ángel Chávez Morales, de 26; Eduardo Vargas Vela, de 25, y Brian Moreno Piedra, de 24 años de edad.

De acuerdo con la información recabada, Yuliana, Andrea, Eduardo y Brian tienen su domicilio en el municipio de Poanas, mientras que Miguel Ángel reside sobre la carretera México, en el municipio de Parras de la Fuente. Todos permanecen bajo observación médica.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento del accidente y realizarán las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del percance, aunque de manera preliminar se atribuye la volcadura al exceso de velocidad combinado con las condiciones de lluvia que prevalecían en la zona.