Cine poblano llega a Durango con funciones gratuitas; conoce la cartelera

El cine realizado fuera de los grandes centros de producción tendrá un espacio especial en Durango durante esta semana con la llegada del ciclo “Paisajes y territorios del cine mexicano”.

La propuesta busca acercar al público duranguense a nuevas historias, realizadores y perspectivas del cine que se desarrolla desde distintas regiones del país. Las proyecciones se llevarán a cabo en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano, conocido también como Museo del Aguacate UJED , y todas comenzarán a las 19:00 horas, con entrada libre.

Cuatro películas forman parte de la programación

Las actividades comenzarán este lunes 7 de septiembre con la proyección de Rats, película dirigida por Carlos Trujano, que será la encargada de abrir una semana dedicada a conocer parte de la producción cinematográfica realizada en Puebla.

Para el martes 8 de septiembre, la cartelera contempla Empezar a vivir, de Raúl Carvajal, mientras que el miércoles será el turno de Lo contrario de la muerte, dirigida por Carlo Corea.

El ciclo llegará a su conclusión el jueves 10 de septiembre con Paradojas (El inicio de un final feliz), trabajo de Josué Hermes . De esta manera, durante cuatro noches consecutivas los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir distintas propuestas narrativas y estilos dentro del cine mexicano contemporáneo.

Director convivirá con el público duranguense

Además de las funciones, la programación contará con una actividad especial el miércoles 9 de septiembre, cuando Carlo Corea, director de Lo contrario de la muerte, estará presente durante la exhibición de su película.

Al finalizar la cinta, el realizador sostendrá un diálogo con los asistentes, en el que podrá compartir detalles sobre el proceso de creación de la obra, así como parte de su experiencia dentro de la producción cinematográfica.

Con funciones gratuitas durante cuatro días, la cartelera representa además una alternativa cultural para quienes buscan disfrutar del cine mexicano y conocer propuestas que habitualmente tienen una circulación más limitada dentro de las salas comerciales.