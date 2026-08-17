Cineteca de Durango estará proyectando 'La Fórmula Secreta', ¿cuándo será?

La Cineteca de Durango continuará durante esta semana con su programación especial dedicada al cine mexicano, y para este miércoles 19 de agosto tendrá en pantalla La Fórmula Secreta, una de las producciones experimentales más reconocidas del cine nacional.

La función forma parte del ciclo “¿Y si cine?”, incluido en la cartelera de agosto de Cinepiloncillo , mediante el cual cada miércoles se presenta una producción mexicana de distintas épocas y estilos. Para esta ocasión, la curaduría estará a cargo de Miare Rodelo.

Dirigida por Rubén Gámez, La Fórmula Secreta fue realizada a mediados de la década de los sesenta y se convirtió en una obra particular dentro de la cinematografía mexicana por alejarse de la estructura narrativa tradicional y utilizar imágenes cargadas de simbolismo para reflexionar sobre el país y su identidad.

¿De qué trata ‘La Fórmula Secreta’?

Estrenada en 1965, la producción presenta una sucesión de imágenes que exploran las contradicciones de la sociedad mexicana, la pérdida de identidad, las diferencias sociales y la influencia de modelos económicos y culturales provenientes del extranjero.

Uno de los elementos más destacados de la película es la participación del escritor Juan Rulfo, quien colaboró con un texto poético que es escuchado durante la cinta en la voz del también reconocido poeta Jaime Sabines.

¿A qué hora será?

La exhibición de La Fórmula Secreta será la tercera función de agosto dentro del ciclo “¿Y si cine?”, tras la función de este 19 de agosto, el ciclo concluirá el miércoles 26 con la presentación de La Colonial, producción de David Buitrón.

De esta manera, la Cineteca de Durango mantiene durante agosto una programación que permite al público acercarse a diferentes etapas del cine mexicano, y en esta ocasión recuperará una propuesta que, a más de seis décadas de su realización, continúa destacando por su particular lenguaje visual y su crítica a distintos aspectos de la identidad nacional.