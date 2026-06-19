Cineteca de Durango exhibirá mañana filme de Pedro Almodóvar | Horarios

Como parte de su actual ciclo dedicado a las mejores películas de Pedro Almodóvar, la Cineteca de Durango exhibirá este sábado “La ley del deseo”, una de las producciones más representativas del reconocido cineasta español y una obra fundamental dentro de la filmografía que ayudó a consolidar su prestigio internacional.

Estrenada en 1987, la película se adentra en una historia marcada por la pasión, la obsesión y los límites del deseo humano. La trama sigue a Pablo Quintero, un exitoso director de cine y teatro que mantiene una intensa relación con un joven llamado Antonio.

Sin embargo, lo que comienza como una historia de amor pronto se transforma en un complejo entramado de emociones, celos y decisiones que alteran la vida de todos los involucrados. Paralelamente, la cinta explora la relación entre Pablo y su hermana Tina, uno de los personajes más memorables de la filmografía almodovariana.

¿POR QUÉ VERLA?

Considerada una de las obras más audaces de su época, “La ley del deseo” destacó por abordar abiertamente temas relacionados con la identidad, la sexualidad y las relaciones afectivas en un momento en que este tipo de narrativas aún resultaban poco frecuentes en el cine comercial . La película también sobresale por la intensidad de sus interpretaciones, encabezadas por Antonio Banderas, Eusebio Poncela y Carmen Maura, así como por la estética visual y narrativa que se convertiría en una de las señas de identidad de Almodóvar.

Ver esta película representa una oportunidad para descubrir o revisitar una de las etapas más importantes de la carrera del director manchego.

La proyección será solo este sábado, con horarios de exhibición a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.