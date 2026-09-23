Cineteca de Durango proyectará filme ruso 'Loveless' | Horarios

La Cineteca de Durango llevará a su cartelera este jueves “Loveless”, la aclamada película del director ruso Andrey Zvyagintsev, considerada una de las obras más contundentes del cine contemporáneo. El filme, nominado al Óscar como Mejor Película Internacional y ganador del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, llegará con una historia que combina el drama familiar con una profunda crítica a la indiferencia humana.

La trama sigue a Boris y Zhenya, una pareja en pleno proceso de divorcio cuya relación está marcada por el resentimiento y los conflictos constantes. En medio de esa ruptura, su hijo de 12 años desaparece sin dejar rastro, obligándolos a enfrentar una búsqueda que expone las fracturas emocionales que habían ignorado durante años. A partir de ese punto, la película construye un relato tenso y silencioso sobre el abandono, la soledad y las consecuencias de la desconexión afectiva.

¿POR QUÉ VERLA?

Con la dirección sobria y visualmente poderosa que caracteriza a Zvyagintsev, “Loveless” se ha convertido en una de las cintas más elogiadas del cine europeo reciente por su capacidad para retratar el vacío emocional de sus personajes sin recurrir a excesos melodramáticos. La proyección representa una oportunidad para descubrir una obra que ha sido reconocida por la crítica internacional como un retrato inquietante de la familia moderna.