Cineteca de Durango proyectará 'Mudbound' este martes 11 de agosto, estos son los horarios

La oferta cinematográfica continuará esta semana en la capital duranguense y para este martes 11 de agosto, la Cineteca de Durango tiene preparada la proyección de “Mudbound”, una película de drama histórico dirigida por Dee Rees que aborda temas como el racismo, las diferencias sociales y las consecuencias de la guerra.

¿De qué trata “Mudbound”?

La historia se desarrolla en el Misisipi de la década de 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores al conflicto. La trama sigue a dos familias, una blanca y otra afroamericana, cuyas vidas se cruzan mientras enfrentan las dificultades del trabajo agrícola , las diferencias económicas y el racismo existente en aquella época.

Uno de los puntos centrales de la película ocurre con el regreso de Jamie McAllan y Ronsel Jackson, dos hombres que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial. Las experiencias que vivieron fuera de Estados Unidos terminan influyendo en la relación que desarrollan a su regreso, mientras se enfrentan nuevamente a una sociedad marcada por la segregación racial.

La producción cuenta con un reparto encabezado por Carey Mulligan, Jason Clarke, Mary J. Blige, Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Rob Morgan y Jonathan Banks.

Una película que hizo historia en los Premios Oscar

Además de su historia, “Mudbound” destacó durante la temporada de premios posterior a su estreno. La cinta consiguió cuatro nominaciones a los Premios Oscar de 2018: Mejor Actriz de Reparto para Mary J. Blige, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Canción Original por “Mighty River”.

Su paso por los Oscar también dejó momentos históricos. Rachel Morrison se convirtió en la primera mujer nominada al Oscar a Mejor Fotografía , mientras que Dee Rees fue la primera mujer afroamericana nominada en la categoría de Mejor Guion Adaptado. Mary J. Blige, por su parte, recibió nominaciones tanto por su actuación como por la canción original.

De acuerdo con la cartelera compartida por la propia Cineteca de Durango, la cinta contará con tres funciones durante el martes, programadas a las 4:30, 6:15 y 9:00 de la noche, dando diferentes alternativas para quienes quieran disfrutar de la producción estrenada originalmente en 2017.