Ciudadanos no respetan la 'Zona 30' en el Centro Histórico de Durango y hasta realizan 'arrancones'

A pesar de que se estableció la "Zona 30" en el Centro Histórico de Durango para que los conductores no excedan los 30 kilómetros por hora, comerciantes y ciudadanos en general han denunciado que los vehículos continúan circulando a altas velocidades , tanto de día como de noche.

Incluso, han circulado videos en los que se denuncian presuntos "arrancones" en vialidades importantes, durante la noche y los fines de semana.

La preocupación de la ciudadanía es que se incrementen los accidentes, pues el exceso de velocidad es una constante y se han registrado incluso volcaduras en el primer cuadro de la ciudad. En el caso de los "arrancones", advierten que también podrían ponerse en riesgo los peatones.

Ante esta situación, los ciudadanos solicitan, mediante las evidencias en video, que las autoridades intervengan para frenar este tipo de conductas.

Al respecto, el regidor Diego Flores Arreola, presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo, comentó que se actuará contra quienes sean responsables de conducir a exceso de velocidad y participen en estas prácticas.

Aseguró que, además de reforzar la vigilancia, el Gobierno Municipal ya dio instrucciones para actuar con firmeza contra estas acciones.