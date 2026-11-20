La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el acercamiento de México con China representa el inicio de una "nueva era de cooperación" y descartó que su gobierno tenga previsto negociar un tratado de libre comercio con el país asiático, al señalar que la prioridad es fortalecer la colaboración en distintos ámbitos sin afectar la relación económica con Estados Unidos.

Al hacer un balance de su visita a China, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026, la Mandataria rechazó que el fortalecimiento de los vínculos con Beijing pueda generar un conflicto con Washington, debido a la integración económica que existe entre México y Estados Unidos y al tratado comercial que mantienen ambos países junto con Canadá.

"No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande", afirmó.