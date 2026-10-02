Claudia Sheinbaum rechaza que se prohíban los 'memes'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se vayan a prohibir los "memes", después de que en el Senado se aprobó la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial conocida como "Ley Antimemes".

En su conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se defiende a los autores "y no tiene que ver con memes".

"La supuesta 'Ley Antimemes' que no prohíbe ningún meme. Es más, es la ley de defensa de los autores, es eso, del derecho de autor, esa es la ley, y no tiene que ver con memes", dijo.

Ejemplificó la mandataria que, para cometer fraudes, en redes sociales han usado su imagen llamando a la gente a supuestamente invertir en una cuenta: "Entonces, eso no estaba tipificado como delito y es un delito, porque además mucha gente, puede caer en una situación así".

EFE