Clausuran por irregularidades dos proyectos mineros en Durango
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la clausura temporal de dos proyectos mineros en el ejido La Yerbabuena, municipio de Rodeo, Durango. En ambos casos se detectaron irregularidades e incumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Además de la clausura, se llevó a cabo el aseguramiento precautorio de la maquinaria localizada en los sitios, mientras se determina la situación administrativa de las obras y actividades.
Las inspecciones se realizaron del 15 al 17 de julio de 2026, y los resultados fueron dados a conocer mediante un comunicado el pasado 27 de julio.
La dependencia informó que uno de los proyectos construyó una presa de jales y el otro realizaba actividades de beneficio de minerales, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental.
Durante las inspecciones se constató que las actividades de extracción y beneficio de minerales provocaron la afectación de 3.51 hectáreas de terrenos forestales, mediante la remoción de vegetación característica de las zonas áridas y semiáridas para el aprovechamiento de oro, plata y plomo.
En el otro proyecto se realizaban actividades de explotación y beneficio de minerales sin contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, lo que generó una afectación aproximada de 2.2 hectáreas de terreno forestal.
El personal de la Profepa verificó que, para realizar las obras y actividades mineras, no se contaba con las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni con los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).