'Clayface', el terror se apodera de DC con la historia del inquietante villano de Batman

El universo de DC cambia de rostro con “Clayface”, una de sus apuestas cinematográficas más oscuras, que lleva a la pantalla grande la historia de uno de los antagonistas más inquietantes de Batman.

Lejos de apostar por la fórmula tradicional de superhéroes, esta producción se adentra en el terror psicológico, la transformación física y el horror corporal para presentar el origen de un personaje cuya apariencia puede convertirse en su mayor arma. La película, dirigida por James Watkins, ya se encuentra en las salas de cine.

¿DE QUÉ TRATA?

La historia sigue a Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, un joven que consigue abrirse camino desde las calles de Gotham hasta convertirse en una prometedora estrella de Hollywood. Sin embargo, su futuro cambia radicalmente cuando un ataque perpetrado por un jefe criminal lo deja con el rostro completamente desfigurado.

Sin posibilidades de continuar con su carrera y desesperado por recuperar su apariencia, Hagen recurre a Caitlyn Corr, una científica que trabaja en un tratamiento experimental capaz de modificar la materia orgánica. Aunque el procedimiento parece ofrecerle una segunda oportunidad, pronto descubre que su cuerpo comienza a transformarse en una sustancia similar a la arcilla, capaz de adoptar diferentes formas y rostros.

DEL DRAMA AL HORROR CORPORAL

La transformación de Matt Hagen es el centro de una historia que explora la obsesión por la apariencia, la pérdida de identidad y las consecuencias de intentar recuperar aquello que se ha perdido.

El personaje comienza a descubrir que puede modificar su rostro, deformar su cuerpo y adoptar otras apariencias, pero estas habilidades también lo conducen hacia una espiral de inestabilidad y deseos de venganza.

El reparto está encabezado por Tom Rhys Harries, acompañado por Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik y Eddie Marsan. El guion corre a cargo de Mike Flanagan y Hossein Amini, mientras que la dirección está en manos de James Watkins, quien apuesta por una atmósfera inquietante y escenas de transformación que buscan incomodar al espectador.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA Y POR QUÉ VERLA?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la crítica es su apuesta por el terror corporal, un género que no suele ocupar el centro de las grandes producciones de superhéroes. Las transformaciones físicas, los efectos visuales y la evolución psicológica del protagonista destacan entre los elementos más interesantes de la película, especialmente cuando muestra el deterioro de Hagen y su progresiva conversión en una criatura monstruosa.

Sin embargo, la recepción también ha señalado algunos puntos débiles. La combinación entre el relato criminal, la venganza y el horror no siempre consigue funcionar con la misma fuerza, por lo que algunas partes pueden sentirse menos contundentes que las secuencias dedicadas a la transformación del personaje. También se ha cuestionado que la historia no aproveche por completo sus posibilidades narrativas y visuales.

Aun con estas observaciones, “Clayface” resulta una alternativa interesante para quienes buscan algo diferente dentro del universo de DC. Su mayor atractivo está en presentar a un villano desde una perspectiva más humana y trágica, con una historia que mezcla suspenso, violencia, efectos prácticos y terror psicológico.

La producción tiene una duración aproximada de una hora con 48 minutos, tiempo en el que se permite conocer a otro de los personajes del universo de DC.