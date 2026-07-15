The Batman Part 2: Así se ve el regreso de Robert Pattinson como el héroe de Gotham | VIDEO

El director Matt Reeves sacudió la industria cinematográfica este miércoles 15 de julio de 2026 al revelar el primer avance de The Batman Part II. A través de un video, Warner Bros. confirmó que el estreno se pospone del 1 de octubre de 2027 al 18 de febrero de 2028. Este ajuste representa el cuarto retraso, extendiendo la espera a casi seis años desde el aclamado filme original.

El sombrío teaser de treinta segundos muestra una prueba de cámara con Robert Pattinson portando la armadura del héroe. Filmado en una Gotham nocturna cubierta por intensa nieve, destacan las luces parpadeantes, sirenas policiales y un radio patrulla de fondo. Visualmente resalta una modificación física deliberada en la capucha del justiciero, cuyas orejas lucen más largas, rematando con un nuevo logotipo que introduce el número romano dos en pantalla.

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¿De qué tratará esta nueva cinta?

En el plano argumental, la historia mantendrá su enfoque detectivesco y conectará directamente con la miniserie The Penguin. Gotham City emerge destruida tras las inundaciones, enfrentando un nuevo caos criminal. Fuentes allegadas confirman que la trama integrará al villano Mr. Freeze, además de profundizar en la siniestra alianza gestada entre el Acertijo y el Joker dentro de Arkham, sembrando el caos en una sociedad civil que anhela desesperadamente resurgir.

Un reparto lleno de superestrellas

El reparto oficial asegura la continuidad de figuras clave de esta mitología urbana. Robert Pattinson lidera junto a Colin Farrell como Oz Cobb, Jeffrey Wright como el comisionado Gordon y Andy Serkis como Alfred. No obstante, destaca que Zoë Kravitz no regresará como Selina Kyle (Catwoman), alterando sustancialmente las dinámicas sentimentales previamente planeadas para este atormentado y solitario protagonista en esta secuela.

Para compensar las ausencias, Warner Bros. concretó incorporaciones de alto perfil junto al coescritor Mattson Tomlin. Al reparto se suman Scarlett Johansson y Sebastian Stan, este último seleccionado para encarnar al fiscal Harvey Dent. Asimismo, los renombrados Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch completan un ensamble renovado que expandirá de manera notable las esferas del poder político de la corrompida metrópoli durante esta esperada nueva entrega fílmica.

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