The Rolling Stones: ¿Por qué no debes perderte por nada del mundo su nuevo álbum 'Foreign Tongues'?

El legendario regreso de "Sus Satánicas Majestades" ya es una realidad. Lanzado el pasado 10 de julio de 2026, Foreign Tongues se consagra como el vigésimo quinto álbum de estudio británico de The Rolling Stones. Este trabajo adquiere una relevancia histórica inmediata al representar el retorno discográfico más veloz de la banda en el siglo veintiuno, editado apenas tres años después de Hackney Diamonds.

¿Posible viaje de despedida?

Bajo la producción de Andrew Watt, el trío grabó las catorce canciones en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres. La identidad visual está perfectamente plasmada en su portada, una obra surrealista en pastel titulada Trinity, creada por el artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, donde los rostros de Jagger, Richards y Wood se fusionan en una sola alma artística.

Los propios miembros originales han expresado su entusiasmo sobre este proceso creativo. Mick Jagger declaró que fueron semanas de grabación intensas en un espacio íntimo que permitía transmitir la pasión colectiva. Por su parte, Keith Richards destacó que el disco mantiene una continuidad directa con su predecesor, definiéndolo como un mes de puro golpe concentrado impregnado por la clásica vibración londinense.

Un número increíble de estrellas

El repertorio brilla por sus detalladas y estelares colaboraciones musicales. Destacan Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure, Chad Smith y Bruno Mars en el cencerro. Sin embargo, el alma del disco radica en las pistas base de Darryl Jones y Steve Jordan, junto a una emotiva aparición póstuma del eterno baterista Charlie Watts, rescatada de sus últimas sesiones de 2021.

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Entre las raíces y nuevos sonidos

El viaje musical inicia con la potente energía de "Rough and Twisted", pieza filtrada originalmente bajo el pseudónimo de The Cockroaches, seguida por el luminoso sencillo "In The Stars". Posteriormente, el oyente se adentra en cortes llenos de carácter como "Mr. Charm", "Ringing Hollow", "Never Wanna Lose You" y la agresiva "Hit Me In The Head", consolidando una sólida primera mitad.

El corazón sonoro del álbum explota con "Jealous Lover", donde Steve Winwood aporta un majestuoso e hipnótico órgano. Esta sinergia se eleva a niveles celestiales en "Divine Intervention", una obra maestra texturizada donde coinciden el piano de Winwood y la inconfundible guitarra atmosférica de Robert Smith, inyectando un aire fresco y oscuro a la clásica estructura del blues rock stoneano.

La recta final ofrece sorpresas mayúsculas que justifican su escucha. Destaca un emotivo homenaje con la versión de "You Know I'm No Good" de Amy Winehouse, seguido por el reflexivo tema "Some of Us", interpretado vocalmente por Keith Richards. El disco cierra con las enérgicas "Covered In You", "Side Effects", "Back in Your Life" y la explosiva reinterpretación de "Beautiful Delilah".

Más que una nueva producción

Foreign Tongues no es un simple ejercicio de nostalgia; es una demostración viva de supervivencia y pasión absoluta por el rock and roll. Con un equilibrio perfecto entre la crudeza británica y la sofisticación moderna de Watt, este álbum se convierte en una pieza imprescindible que demuestra por qué el mito viviente de los Stones sigue latiendo con fuerza.

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