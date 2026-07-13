Digger: Así es como luce la esperada y bizarra nueva película de Alejandro González Iñárritu | VIDEO

La industria cinematográfica mundial quedó completamente conmocionada tras el lanzamiento del primer tráiler oficial de Digger, la nueva comedia negra dirigida por Alejandro González Iñárritu. Coproducida por Warner Bros. Pictures y Legendary, la cinta marca la primera colaboración entre el laureado cineasta mexicano y la superestrella Tom Cruise, quien se aleja radicalmente de sus roles de acción habituales para sumergirse en una propuesta sumamente excéntrica.

Un casting repleto de estrellas internacionales

El avance revela una transformación física impactante de Cruise como Digger Rockwell, un millonario magnate petrolero con sobrepeso, calvicie canosa y acento sureño. La trama sigue a este personaje tras provocar un cataclismo ecológico global al perforar glaciares en Groenlandia. Buscando limpiar su imagen, Rockwell emprende una absurda campaña mediática para reescribir los hechos y proclamarse falsamente ante el mundo como el salvador de la humanidad.

El extraordinario reparto estelar que lo acompaña incluye a Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Emma D'Arcy y Sophie Wilde. Visualmente, el filme promete un espectáculo soberbio fotografiado por Emmanuel Lubezki íntegramente en formato VistaVision. El impecable diseño de producción corresponde a Dennis Gassner, mientras que las complejas prótesis faciales que alteraron la fisonomía de Cruise fueron creadas por el legendario Kazu Hiro.

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Un ambicioso proyecto fílmico

Como dato curioso, Cruise confesó que su admiración por Iñárritu nació con Amores Perros en el 2000. El proyecto comenzó a gestarse hace siete años, cuando el director le leyó el guion en voz alta durante varios días consecutivos. El libreto fue coescrito por el cineasta junto a Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y la escritora y dramaturga mexicana Sabina Berman.

¿Cuándo llegará a salas de cine?

El gran estreno en salas comerciales e IMAX se fijó para el 2 de octubre de 2026, llegando a mercados internacionales el 30 de septiembre. En la producción destacan los editores Conor O'Neill y Stephen Mirrone, la diseñadora de vestuario Jacqueline West, el maquillaje de Alessandro Bertolazzi y una particular banda sonora original que está siendo compuesta por Cosmo Sheldrake.

Esta ambiciosa producción cinematográfica representa un hito absoluto para Tom Cruise, quien admitió abiertamente que jamás había enfrentado un desafío actoral de semejante complejidad en toda su trayectoria. Con su ácida crítica hacia la codicia corporativa y la inminente crisis climática, Digger se posiciona desde hoy como la película más fascinante de la temporada. El público cinéfilo ya espera descubrir si este extravagante magnate logrará salvar el planeta o terminará destruyéndolo de forma inevitable.

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