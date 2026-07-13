Clima en Durango: ¿Se esperan lluvias para este martes 14 de julio en la capital?, esto sabemos

En la zona serrana de Durango se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes para este martes 14 de julio, por lo que se abre la incognita, si dichas condiciones serán similares para la capital.

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias continúan en gran parte del territorio duranguense.

En las últimas horas, El Salto, cabecera del municipio de Pueblo Nuevo, registró la mayor precipitación con 30 milímetros, equivalentes a 30 litros por metro cuadrado. Le siguieron Hidalgo con 20 milímetros, Poanas con 13 y Ocampo con 10.

¿Habrá lluvias para Durango capital este martes 14 de julio?

Para este martes se mantiene el pronóstico de lluvias en la entidad, principalmente en la región serrana, sobre todo en los municipios colindantes con los estados de Sinaloa y Chihuahua, donde se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes.

En la zona norte del estado se esperan lluvias ligeras, mientras que en las regiones de los Valles y los Llanos no se pronostican precipitaciones.

En el municipio de Durango, particularmente en la zona urbana, las probabilidades de lluvia son muy escasas, por lo que se prevé una jornada sin precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas para la capital, se espera una mínima de 14 grados centígrados por la mañana, una máxima de 31 por la tarde y 21 grados durante la noche. El cielo permanecerá mayormente despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

Así fueron las temperaturas hoy, 13 de julio

La mañana de este lunes, la temperatura mínima más baja se registró en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con cinco grados centígrados. Le siguieron San Bernardo con 6.5; Hidalgo con 10; Poanas, Súchil y El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo, con 13; y Vicente Guerrero y Tepehuanes con 14 grados.

Con 15 grados amanecieron Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango; Canatlán y Guadalupe Victoria registraron 16; Cuencamé y Lerdo, 21; Topia, 22; y Tamazula, 26 grados.

Tamazula y Topia, los más calurosos

Las temperaturas máximas del domingo volvieron a alcanzar los 40 grados centígrados en Tamazula y Topia. Ocampo registró 36 grados; Lerdo y Santiago Papasquiaro, 35; Cuencamé, 34; mientras que San Bernardo, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango llegaron a los 30 grados.