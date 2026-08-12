Clínica de Topia sí tenía suero antialacránico; menor que murió fue llevado a consulta privada

El Centro de Salud Rural de la cabecera municipal de Topia sí contaba con abasto del antídoto Alacrámyn; sin embargo, el niño que falleció a causa de una picadura de arácnido no fue llevado a dicha institución pública sino a un consultorio privado que carecía del medicamento.

Edgar Ramón Rodríguez Hernández, jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud del Estado, lamentó lo sucedido hace unos días y precisó que en las zonas con mayor incidencia de picaduras existe el suministro necesario para hacer frente a las emergencias.

Una muestra de ello aclaró, es que en lo que va del año ocho personas en ese mismo municipio de la Sierra Madre Occidental sobrevivieron tras ser picadas por alacrán gracias a que acudieron a tiempo al Centro de Salud Rural, donde se les aplicó el biológico de forma oportuna.

De acuerdo con las cifras oficiales de la dependencia, en este año se han contabilizado seis mil 546 personas picadas por alacrán en el territorio estatal.

De esa cifra, un total de seis mil 238 pacientes requirieron la aplicación del suero en centros de salud y hospitales del sector público, lo que demuestra la disponibilidad del medicamento en las unidades sanitarias públicas.

En la capital del estado se han atendido cuatro mil 462 casos de personas picadas por alacrán, seguida por el municipio de Mezquital con 804 y Nombre de Dios con 365.

En el desglose del resto de municipios, Poanas reporta 173 casos, Súchil 112, Canatlán 55, Tamazula 49, San Dimas 31 y Pueblo Nuevo 30.

En Canelas se han atendido 28 pacientes, 17 en Pánuco de Coronado, ocho en Topia, tres en Otáez y uno en Santiago Papasquiaro.

Ante esta situación, las autoridades de salud insistieron a la población de las comunidades rurales y urbanas sobre la importancia de trasladar de inmediato a cualquier picado de alacrán a la clínica pública u hospital más cercano.

De esta manera se busca evitar el uso de remedios caseros o la atención en espacios que no dispongan del antídoto, ya que se pierden minutos valiosos en la atención médica y ese tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.