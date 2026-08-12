Justicia

PICADURAS DE ALACRÁN

Muere niño de 3 años por picadura de alacrán durante un día de campo en Topia

Familiares notaron síntomas raros en el menor y lo trasladaron al hospital de la zona.

Muere niño de 3 años por picadura de alacrán durante un día de campo en Topia

Muere niño de 3 años por picadura de alacrán durante un día de campo en Topia

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un paseo familiar terminó en tragedia en el municipio de Topia, donde un niño de apenas tres años de edad perdió la vida después de sufrir la picadura de un alacrán y presentar un cuadro grave de intoxicación.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo 9 de agosto, cuando la familia se encontraba en un paraje de aquella región serrana para pasar un día de campo. Alrededor de las 08:30 horas comenzaron a notar que el pequeño presentaba salivación excesiva.

Ante el repentino malestar, sus familiares decidieron trasladarlo de inmediato hasta la cabecera municipal de Topia en busca de atención médica, llegando a un consultorio particular para que fuera valorado.

En dicho lugar le administraron hidrocortisona; sin embargo, para ese momento el menor ya presentaba síntomas severos de intoxicación por veneno de arácnido, derivado de la picadura de un alacrán.

El estado de salud del niño continuó deteriorándose y, pese a los esfuerzos realizados para auxiliarlo, perdió la vida. De acuerdo con la información disponible, no se le habría aplicado oportunamente el suero antialacrán requerido para este tipo de intoxicaciones.


Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a las autoridades correspondientes, que tomaron conocimiento del caso para establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso y realizar las diligencias necesarias.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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