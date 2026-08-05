CMIC, sin reporte de incidentes en materia de seguridad

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Durango, Iram Ciceña Mejorado, informó que la presencia de elementos de corporaciones federales en la entidad ha brindado una mayor confianza para desarrollar obras, incluso en municipios alejados.

“Nos genera confianza, más en la zona serrana, hay que recordar que temas como espacios educativos u obras como la construcción de caminos o espacios deportivos, son en bastantes municipios y yo creo que eso refuerza la confianza del contratista de trabajar y de llevar a buen puerto la obra que se le contrate”, manifestó.

Asimismo, señaló que entre las empresas afiliadas no se han registrado incidentes de seguridad en los últimos años.

“Yo la verdad, desde que me tocó ser presidente de CMIC y en el Comité anterior, no hay ningún reporte de alguna incomodidad o algún tema complicado en cuestión de seguridad para algún contratista. Tenemos una buena comunicación con las autoridades estatales y federales y, si hay algo, la indicación es tener un acercamiento con ellos, pero al día de hoy no hay nada, pero no por eso dejamos de atender y estar al pendiente. En nuestro sector hasta ahorita todo bien”, mencionó.

Y es que se mantiene la presencia de elementos de corporaciones federales en la entidad desde hace varias semanas.